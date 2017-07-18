بالصور.. ضبط 6126 وحدة أحبار طابعات مغشوشة في جدة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_جدة:

ضبطت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة والاستثمار خلال مداهمة مستودعًا في حي الشرفية بمحافظة جدة أمس الأول 6126، وحدة مغشوشة مخالفة لنظام العلامات التجارية من أحبار الطابعات ومستلزماتها.

وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار أن الفرق الرقابية وقفت على المستودع الذي يقوم بتعبئة وتزوير العلامات التجارية لأحبار الطابعات، وضبطت وحجزت منتجات مخالفة ومغشوشة يبلغ عددها 5415 عبوة حبر لعلامات تجارية معروفة، بينها عبوات منتهية الصلاحية وأخرى مغشوشة تحمل علامات تجارية مختلفة من الداخل والخارج، كما تمت مصادرة 430 ملصقًا لتعريف المنتجات و281 كيسًا فارغًا طبع عليها إحدى العلامات التجارية الشهيرة.

وباشرت الفرق الرقابية على الفور إغلاق المستودع إثر الاشتباه بوجود حالة تستر تجاري وضبط وتحرير المخالفات، كما تم استدعاء صاحب المستودع لفرع الوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضح الوزارة أن ذلك يأتي امتداداً للجولات الرقابية التي تنفذها وزارة التجارة والاستثمار على المستودعات، وجميع المنشآت التجارية، للتحقق من نظامية أعمالها وسلامة المنتجات، وحماية المستهلكين من أخطارها، وتطبيق الأنظمة على المخالفين.

وشددت الوزارة على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش والتقليد. وتدعو عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.