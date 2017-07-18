بالصور.. فرضية مزدوجة لرفع التدابير الوقائية لأمن المنشآت بالشرقية

المواطن - الدمام

نفذت قوة أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية أمس، فرضية مزدوجة بموقع خريص البترولي ممثلة بقوة أمن المنشآت بمحافظة الأحساء.

وأوضح قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية اللواء سعد بن محمد الغامدي أن هذه الفرضيات تعد محاكاة للواقع يتم فيها رفع كفاءة منسوبي القوات لمواجهة أي حالة أمنية تتطلب الردع، كما شاركت القطاعات الأمنية ذات العلاقة للتنسيق المشترك بينها والتأكد من التكامل الأمني في مثل هذه الحالات .

وأكد أن مثل هذه الفرضيات تأتي لرفع مستوى التدابير الوقائية والأمنية التي تنفذها قوات أمن المنشآت بالمملكة بإشراف ومتابعة مباشرة من قائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد بن حسن الجباري، لا سيما وأن المواقع التي تقوم القوات بحمايتها تشكل أهمية اقتصادية عالية تتطلب العمل وفق أحدث ما تم التوصل إليه في الأعمال الأمنية والتدريب المتخصص.

من جهة أخرى شكر قائد أمن المنشآت الجهات المشاركة في الفرضية وحثهم على بذل المزيد من الجهود للحصول على أعلى درجات الأمن والحماية لمقدرات وطننا الغالي، داعيًا الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها .