بالصور.. قرى نجد الهجلة والخنق وظور الطحن بأحد رفيدة من دون خدمات اتصالات

المواطن - فهد القحطاني - أحد رفيدة

طالب عدد من سكان وقرى نجد الهجلة والخنق وظور الطحين التابعة لمحافظة أحد رفيدة شركات الجوال الثلاث اتصالات وموبايلي وزين بتغطيتهم بأبراج الجوال.

وقال بعض سكان هذه القرى إننا تقدمنا بأكثر من طلب على إدارات الشركات الثلاث ولم تستجب لمطالبنا على مدى العشرة أعوام وأكثر، وذكروا أيضاً أن جوالاتهم خارج الشبكة على مدار اليوم، ولا يستفيدون من خدمة الجوال إلا إذا طلعوا قمم الجبال والمرتفعات التي تبعد عن القرى المذكورة بثمانية كيلو مترات.

الجدير بالذكر أن هذه القرى تقع بين محافظة أحد رفيدة ومحافظة سراة عبيدة ولم تحظ بهذه الخدمة أسوةً بالقرى الأخرى التي يوجد بها أبراج تابعة لشركات الجوال الثلاث، وطالبوا بحل مشكلتهم.