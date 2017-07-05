بالصور.. محمد عبده في أبها والموعد مع عشاقه في “المفتاحة”

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير:

“أنورت سودة عسير بطلعتك.. وأزهرت من وطيتك خدانها”، هكذا ردد عشاق فنان العرب محمد عبده، لدى وصوله إلى مدينة أبها تأهبًا لإحياء أولى حفلات ليالي أبها الغنائية، الجمعة المقبل، على مسرح المفتاحة ضمن مهرجان أبها يجمعنا المواكب لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية.

وكان في استقبال فنان العرب نائب أمين عام مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير ومهرجان أبها يجمعنا، مشبب القحطاني ورئيس لجنة المراسم والتشريفات بالمهرجان يحيى آل مفرح والمشرف التنظيمي على حفلات ليالي أبها الغنائية، وائل عامر ورئيس اللجنة الإعلامية محمد شامي.

ويستعد فنان العرب لتأدية عدد من البروفات الفنية قبل إحياء الحفلة المنتظرة لعشاقه.

ولم يخف محمد عبده اشتياقه الكبير إلى زيارة مدينة أبها، وإحياء الحفلات الغنائية على مسرح المفتاحة، الذي طالما تغنى به ووصفه بالأفضل على مستوى الشرق الأوسط وربما على مستوى أوروبا.

وكان محمد عبده قد أعاد ذكرياته مع مسرح المفتاحة في تصريح صحافي الأسبوع الماضي قائلا : “لا يوجد مسرح مثيل لمسرح المفتاحة على مستوى الشرق الأوسط وربما على مستوى أوروبا يتسع لـ٣٧٠٠ مشاهد”، مشددًا على أن تنشيط الثقافة والفن على مسرح المفتاحة يعد أكبر رد على الدعاية الكاذبة التي يروج لها العدو، وتأكيدًا للأمن والأمان في كامل تراب الوطن حتى آخر شبر بالحدود الجنوبية.

وكشف محمد عبده عن باقة جميلة من الأغاني التي ارتبطت بالجنوب في أولى الحفلات.

الجدير بالذكر أن محمد عبده يعد الفنان السعودي الوحيد الذي غنى في جميع حفلات ليالي أبها الغنائية ضمن مهرجان أبها منذ انطلاقته ١٩٩٨ وحتى توقفه ٢٠٠٧م.