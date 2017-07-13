بالصور.. نائب أمير المدينة يزور معرض محمد رسول الله

المواطن - المدينة المنورة

زار الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، معرض محمد رسول الله ﷺ، حيث استمع لشرح عن محتوياته وأقسامه.

وأوضح الحساب الرسمي لإمارة المدينة المنورة، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عبر مجموعة صور، تفاصيل زيارة نائب أمير المدينة المنورة للمعرض، المقام غرب المسجد النبوي وتم افتتاحه في عام 2013 بمساحة 2000 م.

يذكر أنَّ معرض محمد رسول الله، جاء ضمن الفعاليات التي نظمتها الأمانة العامة لمناسبة المدينة المنورة عاصمة الثقافة الإسلامية 1434هـ / 2013م. ويتضمن عرضًا باللوحات المضيئة والشاشات التفاعلية لسيرة رسول الله، في المرحلتين المكية والمدنية منذ ولادته حتى وفاته.

ويقدم المعرض معلومات مفصلة عن نسب الرسول صل الله عليه وسلم، ونشأته وحياته قبل البعثة وبعدها، إضافة إلى أحداث الهجرة والأحداث التي أنشأت المجتمع الإسلامي الأول في المدينة المنورة.