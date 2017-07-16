بالصور.. نجوم السعادة يستقطبون الزوار بمهرجان خميس مشيط للترفيه

المواطن - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط

واصلت مجموعة نجوم السعادة الترفيهيه بقيادة الكابتن الدولي أحمد سلامي عروضها المميزة على مسرح مهرجان خميس مشيط للترفيه والتسوق ضمن فعاليات الصيف بمنطقة عسير.

واستضافت المجموعة الفنان الصغير محمد التميمي الذي شارك في المسلسل الرمضاني المشهور سيلفي على قناة mbc.

وأوضح التميمي أنه تلقى الدعوة من المجموعة لمشاركة جماهير ومرتادي مهرجان خميس مشيطـ سعادتهم بالعروض المقدمة من مجموعة نجوم السعادة حيث قدم التميمي المسابقات وقام بعملية السحب على الجوائز القيمة العينية المقدمة من مجموعة نجوم السعادة.

ونجح نجم مجموعة نجوم السعادة الفنان المسرحي عبده عريشي، أثناء تقديم الفقرات والعروض في استقطاب مرتادي المهرجان للالتفاف حول المسرح والتفاعل مع ما يقدم من عروض مميزة ولوحات وطنية واستعراضية ومسابقات ترفيهية حظيت بمتابعة كبيرة من خلال حسابات المجموعة على وسائل التواصل الإجتماعية ” سناب شات ـ وإنستغرام “.

وأوضح الكابتن الدولي سلامي سعي مجموعته بالتعاون مع إدارة مهرجان خميس مشيط لإدخال البهجة والسعادة لكل الموجودين كما يحرصون على تلبية رغبات المتابعين واستضافة المشاهير الذين يحصدون أكبر نسبة من الأصوات.

وأضاف سلامي أن الجوائز التي تقدم من قبل المجموعة جوائز قيمة عبارة عن أجهزة ذكية ـ وأطقم ذهب ـ ومبالغ نقدية، داعيًا الجميع لمتابعة حساب المجموعة والالتزام بشروط المسابقة المعلن عنها كل مساء للحصول على الجائزة.