بالصور والفيديو.. فنانة تشكيلية في شارع الفن ترغب في إيصال هديتها إلى فيصل بن خالد

المواطن - سعيد مشهور - أبها

من شارع الفن وسط مدينة أبها، تحدثت نورة حمود، من ذوي الاحتياجات الخاصة (كفيفة)، عن هوايتها ومشاركتها في المعارض الفنية.

وأكدت، في تصريحات خاصة إلى “المواطن”، أن عمرها ٢٤عامًا، وبدأت هوايتها منذ صغرها وبدعم الجميع، مشددةً على أنها لم تقف عند فقدان بصرها، بل ركزت في موهبتها والرسم.

وشددت على أنها سعيدة بمشاركتها في شارع الفن في مدينة أبها، لافتةً إلى أنها شاركت في معارض فنية عديدة خارج المملكة، حيث زارت دبي وكندا.

وتمنت أن تصل لوحتها التي رسمتها للوطن، هدية إلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد آل سعود، أمير منطقة عسير.