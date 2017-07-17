بالفيديو.. ترك سيارته أمام المطعم في وضع التشغيل وعاد فلم يجدها

المواطن - حفر الباطن

أخطاء بسيطة نتائجها كارثية ومع ذلك نرتكبها بشكل متكرر، ولا تفلح تنبيهات الشرطة ولا الجهات المعنية في لفت الانتباه إليها من قبل البعض.

وفي واقعة ليست بغريبة قام لص بسرقة سيارة من أمام أحد المطاعم بعد أن تركها صاحبها في وضع التشغيل، ليعود بعد دقائق ليجدها أثرًا بعد عين.

وأظهر مقطع فيديو لحظة قيام اللص بالتجول حول المركبة ليتأكد من خلوها من الركاب ثم يقوم بسرقتها في لمح البصر وفي وضح النهار.

المغردون أكدوا أن الواقعة حدثت في حفر الباطن، لكن “المواطن” لم يتيسر لها بعد التأكد من تاريخ ولا مكان الجريمة.