بالفيديو.. تصريح صادم من نجم الأخضر السابق والبكر يرد بالدليل!

المواطن ـ محمد سلام

تسبب نجم المنتخب السعودي السابق، سعيد العويران، في إثارة حالة من الجدل لدى المتابعين؛ وذلك بعد تصريحه الصادم لقناة “دوري بلس”، وتأكيده على أن المنتخب السعودي بمستواه الحالي الأفضل له عدم الذهاب إلى كأس العالم 2018؛ كونه فشل في تحقيق الفوز على المنتخبات القوية في مجموعته، وهما منتخبا أستراليا واليابان.

وتذكر العويران الهزيمة الكبيرة للمنتخب السعودي أمام منتخب ألمانيا بـ8 أهداف في مونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002، مؤكدًا أن هذه سمعة وطن، ومن الأفضل عدم الذهاب إلى كأس العالم 2018، في حالة تلقي الأخضر لمثل هذه النتائج الكارثية مرة أخرى.

واختلف الكثيرون مع تصريحات العويران في هذا التوقيت، مؤكدين أن الأخضر يحتاج المساندة والدعم وبث الثقة في نفوس اللاعبين، مُشددين على أن المنتخب السعودي قادر على التأهل لمونديال 2018.

من جانبه، علق نائب رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، نعيم البكر، على تصريحات العويران، وقال في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “خرجت البرازيل بسبعة من ألمانيا 2014، وكانت أول المتأهلين لمونديال 2018، أرى أن النجم سعيد جانبه الصواب في هذا الرأي!”.

وكان المنتخب السعودي قد انهزم أمام المنتخب الأسترالي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين، ضمن الجولة الثامنة للمجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم روسيا 2018، ورفع المنتخب الأسترالي رصيده إلى 16 نقطة، ليصبح في المركز الثالث بفارق الأهداف عن المنتخب السعودي صاحب المركز الثاني، فيما يحتل المنتخب الياباني المركز الأول برصيد 17 نقطة، ويتبقى للمنتخب السعودي مباراتان أمام المنتخب الإماراتي والياباني.