بالفيديو.. مصريان يحولان رحلة جوية لحفل غنائي.. شاهد رد فعل الركاب

المواطن - القاهرة

حوّل مصريان رحلة جوية متجهة إلى القاهرة إلى حفل غنائي شعبي، ما أثار حالة من البهجة والسرور بين الركاب الذين تفاعلوا معهما وشاركوهما في الغناء لفترة طويلة، فيما وثق البعض هذه اللحظات بكاميرات هواتفهم.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر قيام الشابين بالغناء مستخدمين، الناي والدف،فيما تفاعل معهما باقي الركاب.

وأظهر الفيديو الذي وثقه أحد المسافرين، مشاركة عدد كبير من الركاب للشابين حيث قام أحدهما بالعزف على الناي فيما شاركه صديقه بالضرب على الدف.

وتجاوب الركاب معهما في الغناء على أنغام أغنيات فلكلورية وشعبية مصرية لاقت استحسان الركاب وإعجابهم.