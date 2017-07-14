بالفيديو.. مصري يقتل ابنه بـ12 رصاصة في الشارع أمام أمه

المواطن - القاهرة

تجرد أب مصري من كل مشاعر الأبوة وأطلق النار على ابنه ليرديه قتيلًا تحت سمع وبصر أمه التي وقفت عاجزة عن الدفاع عن ابنها.

وأظهر فيديو متداول قيام الأب بالاعتداء على زوجته في الشارع، وحين حاول الابن منعه أخرج الأب مسدسًا من بين طيات ملابسه ثم أطلق رصاصة على قدم ابنه فسقط على الأرض.

لم يكتفِ الأب بذلك بل أمطر ابنه بوابل من الرصاص لدرجة أن الذخيرة فرغت من المسدس وقام بحشوه مرة أخرى.

وأوضح الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة في الشارع لحظة تعدي الزوج على الزوجة بعد أن قتل ابنه، فيما حاول بعض المارة الإمساك به.