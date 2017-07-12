برعاية الملك.. خالد الفيصل يفتتح الدورة الـ11 لسوق عكاظ

المواطن - واس

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم، الدورة الـ11 لسوق عكاظ، تحت شعار “عكاظ إبداع يتجدد”، بإشراف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وكان في استقبال أمير منطقة مكة المكرمة بموقع السوق بالعرفاء، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية العليا لسوق عكاظ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، وأصحاب السمو الأمراء، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، ومعالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، ومعالي وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي، ومعالي وزير السياحة العماني أحمد بن ناصر المحرزي.

وفور وصول سموه عزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم.