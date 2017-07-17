برعاية “المواطن” .. مسرح مهرجان خميس مشيط للتسوّق يتغنى بأبطال الحد الجنوبي

المواطن ـ رائد القرفي ـ خميس مشيط:

عاش مرتادو مهرجان خميس مشيط للترفيه والتسوق، ليلة من ليالي السمر التي يحتضنها، نظمت إدارة المهرجان خلالها، بالتعاون مع مجموعة السعادة للترفيه بقيادة الكابتن أحمد سلامي، أمسية شعرية، أحياها كلٌ من الشعراء سعيد الأسمري، ومحمد الحبابي، والمنشدين ناصر بن رمثة، وحسين بن مشيط، فيما أدار الأمسية الإعلامي عبدالله السالمي.

وتنوعت فقرات الأمسية، باختيار الشعراء لقصائد منوعة بين قصائد الحكمة والغزل والقصائد الوطنية، إضافة للشيلات التي تغنوا بها، وتفاعل معها جمهور ومرتادي مهرجان خميس مشيط. كما شارك المنشد عبدالرحمن الشمراني بعدد من الشيلات.

وأشاد الشعراء بالدور الكبير الذي يقدمه الجنود المرابطون على الحد الجنوبي لحماية الأراضي المقدسة، مؤكّدين دورهم كشعراء في التغني ببطولاتهم وأمجادهم، ومشدّدين على ضرورة الالتفاف حول قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

وفي ختام الأمسية وجه الشعراء شكرهم لإدارة المهرجان، ولمجموعة نجوم السعادة الترفيهية، بقيادة الكابتن الدولي أحمد سلامي، على الجهود التي بذولوها في التنظيم وحفاوة الاستقبال.

واستمرت فعاليات مسرح مهرجان خميس مشيط بفقرات منوعة وترفيهية، مع مجموعة نجوم السعادة، التي ختمت كعادتها بالسحب على جائزة هذه الليلة، وإعلان الفائز.

ووعد الكابتن سلامي، جمهور ومرتادي المهرجان، باستضافة مميزة للمشاهير في جميع المجالات، حسب رغبات متابعي حساب مجموعة نجوم السعادة في وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنَّ مجموعته متجددة في عروضها وأنهم يسعون دائماً لتلبية رغبات وطلبات جمهور مهرجان خميس مشيط.

يذكر أنَّ المهرجان، يقام برعاية صحيفة “المواطن” الإلكترونية.

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