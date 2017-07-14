برعاية “المواطن” .. مهرجان حصن المنسك في أبها يعدكم بمفاجآت ترفيهية ثريّة

المواطن ـ رائد القرفي ـ أبها:

وسط حضور جماهيري مميز ولافت، انطلقت مساء الخميس، عروض الدبابات النارية في مهرجان حصن المنسك برعاية “المواطن“، معلناً عن جاهزيته واستعداداته لاستقبال زوار ومرتادي عاصمة السياحة العربية أبها، بحزمة من الفعاليات المنوعة، من بينها خيمة للتسوق.

وأوضح مدير المهرجان والمتحدث الرسمي للإدارة الأستاذ صالح آل سدران، أنَّ “الإدارة حريصة على إرضاء مرتادي حصن المنسك، من خلال استقطاب عدد من الشخصيات التي تثري مضمون المهرجان، فضلاً عن أهمية أن يكون الترفيه جزءًا لا يتجزأ من مضمون ذي قيمة يقدم للزائر”.

وعن عروض الدبابات، بيّن قائد الفريق ماجد البكري أنَّ “فريقه (المحترفون بايكرز) فريق معتمد من الاتحاد السعودي للسيارات والدبابات النارية، وقدم العديد من المشاركات ضمن عدد من الفعاليات والنشاطات الاجتماعية”، مؤكّدًا أنه وفريقه مستعدون دائمًا لأي عمل وطني واجتماعي.

وتميّز مهرجان حصن المنسك، بوجود حديقة للحيوانات منوعة، خصصت بها جلسات للعوائل، إضافة لعدد من الألعاب الآمنة للأطفال، والمواقع التجارية التي توفر كل مستلزمات ومتطلبات الأسر بأسعار مناسبة.

يذكر أن إدارة المهرجان، أكّدت أنها ستقدم خلال الأيام المقبلة، العديد من المفاجآت لمرتادي حصن المنسك بالتنسيق مع عدد من الجهات للخروج بمضمون يليق بأبها عاصمة السياحة العربية.