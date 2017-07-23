بشروط.. طيران ناس تعلن عن توفر فرص عمل للمواطنين

المواطن - الرياض

أعلنت شركة طيران ناس عن توفر فرص عمل للشباب السعودي في وظيفة مضيف جوي، لافتةً إلى أن التقديم سيكون في فرعي الشركة بالرياض وجدة ابتداءً من اليوم الأحد وحتى يوم 27 يوليو الجاري.

واشترطت الشركة في إعلانها الوظيفي، أن يكون عمر المتقدم من 22 إلى 30 سنة، وأن يكون حاصلاً على دبلوم أو الثانوية العامة كحد أدنى، كما يفضل أن يكون لدى المتقدم للوظيفة خبرة في الطيران أو خدمة العملاء، مبينة أن من ضمن الشروط إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، وأن يتناسب طول المتقدم مع وزنه، وأن يكون لائقاً طبياً والحد الأدنى لطوله 168سم.

وبيّنت أن الوظيفة لها عدة مميزات في مقدمتها منح الموظف راتباً مغرياً، وعقد عمل لمدة عامين قابل للتجديد، وبدل طيران، وتأميناً على الحياة، بالإضافة إلى تأمين طبي و30 يوماً إجازة سنوية، مشيرةً إلى أن طلبات التقديم تشمل أصل وصورة بطاقة الأحوال، وصورة من جواز السفر، وصورة من شهادة الثانوية العامة، ونسخة محدثة من السيرة الذاتية، و4 صور شخصية بمقاس صورة الجواز، مع ضرورة أن يحضر المتقدم للمقابلة مرتدياً بنطلوناً وقميصاً رسمياً.