بيان حول جلسة الاستئناف.. ومدرب الاتحاد يُقرر رحيل هذا اللاعب!

المواطن ـ محمد سلام

كشفت مصادر اتحادية أن إدارة العميد ستصدر بيانًا تفصيليًّا حول أحداث جلسة الاستئناف التي عُقدت اليوم في محكمة الكاس، بخصوص قرار منع الاتحاد من قيد اللاعبين فترتي تسجيل؛ بسبب قضية اللاعب الأسترالي جيمس ترويسي، ومستحقاته التي لم يحصل عليها من ناديه السابق الاتحاد، وأشارت إلى أن قرار محكمة الكاس سيصدر خلال أسبوعين.

وأفادت أن هنالك استئنافًا لدى محكمة الكاس رفعته الإدارة الاتحادية السابقة وتتابعه الإدارة الحالية، وذلك بخصوص النقاط الثلاث التي تم خصمها من رصيد الاتحاد في بطولة الدوري للعام الماضي.

من جهة أخرى، قرر مدرب الاتحاد خوسيه لويس سييرا الاستغناء عن المدافع تركي الجلفان، ولن يتم ضمه لمعسكر لندن، ويُنتظر اجتماع الجلفان مع إدارة الاتحاد لتوقيع مخالصة، أو إعارة اللاعب.