تدريب وتأهيل 18 فتاة بدور جدة الإيوائية لسوق العمل

المواطن - جدة

نظم فرع وزارة العمل والتننمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة وصندوق تنمية الموارد البشرية ورشة تثقيف وإرشاد مهني لـ 18 من فتيات الدور الايوائية بجدة، بهدف تأهيلهن وتدريبهن لسوق العمل ورفع كفاءة أداء العمل حسب احتياجات سوق العمل المحلي.

تخلل الورشة تنوع في الإرشاد بحسب كل طالبة عمل بين الإرشاد الجماعي و الإرشاد الفردي و إرشاد للمشاريع الصغيرة.

الجدير بالذكر أن الدورة تعتبر الورشة الأولى بعد توقيع مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين في مجال التوظيف والإرشاد المهني و التي ستستمر بتخريج الدفع المؤهلة من أبناء وبنات الدور للسوق العمل في المنطقه .