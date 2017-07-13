تراحم الشمالية: سددنا 11 مليون ريال ديونًا لـ 96 سجينًا.. وهذه الفئات المستبعدة

المواطن - شريف النشمي - رفحاء

أعلنت لجنة تراحم بمتطقة الحدود الشمالية أنها وزعت مستحقات الغرماء للمفرج عنهم بحملة تفريج كربة بالمنطقة بإجمالي مبلغ 11.123.658 ريال وعددهم 96 سجينًا، لافتة إلى أنه لم يبق أحد من سجناء الحق الخاص بالمنطقة.

وكشفت اللجنة أن الفئات المستبعدة من الحملة هم أصحاب المبالغ الكبيرة جداً ومن سبق السداد عنهم بحملات سابقة ومن أدخل السجن بعد الإعلان عن الحملة بالمنطقة.

الجدير بالذكر أن الحملة بدأت في النصف من شهر رمضان المبارك واستمرت حتى الـ 30 من نفس الشهر.

وحظيت الحملة بدعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ حيث تبرع بمبلغ 4 ملايين ريال، وكذلك دعم أمير منطقة الحدود الشمالية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز بتبرع 3 ملايين ريال عند بداية الحملة.