ترقب حساب المواطن !

المواطن - الرياض

يترقب السعوديون أي أنباء عن حساب المواطن، وينتظرون يومًا بعد يوم بدء الصرف إلى المستحقين للدعم، ولكن تسبب اختفاء المسؤولين عن حساب المواطن في حالة من التخبط، خاصةً وأن الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لم يعلن عن جديد خلال الأيام الماضية.

وجاء حساب المواطن متزامنًا مع سلسلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي أعلنت عنها المملكة خلال إعلان ميزانية المملكة العربية السعودية لعام ٢٠١٧، ليكون حساب المواطن خط دفاع ضد أي معاناة قد تقع على كاهل محدودي الدخل جراء الإصلاحات الاقتصادية المزمعة، والتي من شأنها رفع الأسعار بصفة عامة وأسعار الوقود بصفة خاصة.

وكتب عنزي الشمري في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. ما أخبارك يا حساب المواطن؟! طمنا عليك الله يطمن بالك.. وحشتنا”.

وسألت العيون: “متى تنزل أول دفعة في حساب المواطن للمواطنين المكتملة بياناتهم ووصلتهم رسالة بقبول الطلب؟”.

ولم يخلُ الأمر من التوقعات، حيث زعم خالد علي: “أن موعد صرف الدعم للمستفيدين من حساب المواطن نهاية شهر محرم أو نهاية شهر ربيع أول من عام 1439 هجري”.