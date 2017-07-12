تشافي لإدارة برشلونة: فيراتي لاعب مذهل

المواطن ـ وكالات



دعى نجم برشلونة السابق، تشافي هرنانديز الذي ينشط حاليا في نادي السد القطري، النادي الكتالوني إلى مواصلة القتال من أجل التعاقد مع لاعب خط وسط باريس سان جيرمان، الإيطالي ماركو فيراتي.

وكان قائد برشلونة السابق من أول من نصحوا النادي بالتوقيع مع فيراتي، حيث يعتبره أفضل بديل ممكن له في خط وسط البلوغرانا.

وقال تشافي في تصريحات نقلتها صحفية “سبورت” الإسبانية: “بالنسبة لي سيكون أفضل توقيع لبرشلونة، هو لاعب مذهل، لا أعرف كم سيكلف 70 أو 200 مليون يورو، أنا أتحدث فقط عن الجانب الرياضي، إنه أفضل لاعب خط وسط ممكن لخط وسط برشلونة، لديه “دي أن أي” البلوغرانا.”

ويرفض باريس سان جيرمان فتح المفاوضات مع برشلونة، ويواصل تمسكه بلاعبه، في حين النادي الكتالوني لا يزال مصر على التوقيع معه.