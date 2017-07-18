تشيلسي قريب من ضم ثنائي ريال مدريد

المواطن ـ وكالات

كشفت تقارير صحافية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن تشيلسي الإنجليزي اقترب بنسبة كبيرة من التوقيع مع دانيلو وألفارو موراتا خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية مساء اليوم: إن ريال مدريد في حاجة ماسة إلى الأموال من أجل التوقيع مع كيليان مبابي خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت هذه المصادر أن ريال مدريد سيوافق على بيع المدافع دانيلو والمهاجم ألفارو موراتا إلى تشيلسي مقابل مبلغ يصل إلى 88 مليون جنيه إسترليني.

وتؤكد بعض المصادر أن الظهير الأيمن دانيلو وافق على البنود الشخصية المتعلقة بانتقاله إلى صفوف تشيلسي بعد جلوسه على مقاعد البدلاء الموسم الماضي.

ومن المتوقع أن ينضم اللاعب البرازيلي إلى فريق البلوز مقابل 26 مليون جنيه إسترليني، في حين أنه سينافس فيكتور موسيس على مركز الظهير الأيمن.

وهذا يعني أن تشيلسي سوف يضطر إلى دفع 62 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع موراتا، رغم الاهتمام القوي من ميلان للحصول على المهاجم الإسباني.

وكان المهاجم ألفارو موراتا قريبًا جدًّا من الانتقال إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف، قبل أن يقرر المدرب خوزيه مورينيو التعاقد مع روميلو لوكاكو بدلًا منه.