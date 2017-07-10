تصريحات سولانكي بعد الانضمام رسميا إلى ليفربول

المواطن ـ وكالات

قدم نادي ليفربول،لاعبه الجديد دومينيك سولانكي، مهاجم نادي تشيلسي السابق وأحد نجوم منتخب إنجلترا تحت 20 عاماً الفائز ببطولة كأس العالم للشباب.

وقال سولانكي في تصريحاته بعد التوقيع: “شعرت بسعادة بالغة حتى بعد ارتداء قميص التدريبات، آمل أن أتمكن من ارتداء قميص النادي لكي أتمكن من صنع الذكريات في المستقبل”.

وأضاف اللاعب الذي سيرتدي رقم 29 مع فريقه الجديد:” ينتابني شعور عظيم والجميع في النادي رحب بي، إنه أمر رائع”.

جدير بالذكر أن سولانكي انتقل من تشيلسي إلى ليفربول في صفقة إنتقال حر، وينتظر له تقديم مستوى رائع مع ناديه الجديد.