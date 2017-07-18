تعاوني رفحاء يناقش أساسيات ومفاهيم العمل التطوعي.. الجمعة

المواطن - رفحاء

دعا المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء ” حياة “، المهتمين بالعمل التطوعي إلى حضور اللقاء الإثرائي “أساسيات ومفاهيم العمل التطوعي “، والذي يقدمه المدرب والخبير الدولي المهندس عثمان بن محمد هاشم مؤسس مؤسسة شباب خير أمة التطوعية والممثل الوطني للرابطة الدولية للجهود التطوعية في المملكة.

وقال المكتب إن الدورة ستقام يوم الجمعة 27 / 10 / 1438 هـ من الساعة 4:30 إلى الساعة 9:00 مساء في قاعة مكتب الدعوة برفحاء للرجال فقط ولمن عمره 18 فما فوق حيث سيتم منح شهادة للحضور.

ودعا المكتب الراعبين في الحضور إلى التسجيل من خلال الرابط التالي من هنا