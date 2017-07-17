تعرّف على فعاليات خيمة أبها التاسعة برعاية “المواطن”

المواطن ـ سعيد آل هطلاء ـ عسير:

تنطلق فعاليات خيمة أبها التاسعة، برعاية “المواطن” للعام الخامس على التوالي، مساء اليوم الاثنين، وتستمر حتى الخميس الرابع من شهر ذو القعدة.

ويدشن فعاليات الخيمة، عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز التركي، بمحاضرة بعنوان الشباب والمستقبل، عقب صلاة المغرب.

وتضم الخيمة عددًا من الفعاليات المتنوعة لأفراد الأسرة، تبدأ يوميًا من الساعة الرابعة عصرًا، وعلى مدى ١٠ أيام. وتشمل محاضرات لكبار العلماء والدعاة، فضلاً عن استضافة ألمع نجوم المسرح والإنشاد والإعلام الاجتماعي.

وتقدّم الخيمة للشباب، برامج تقنية، وعروض مسرحية، وللمرأة برامج للفتيات وحورات مهارية.

ومن المقرّر أن تشهد الخيمة أيضًا سحوبات وهدايا، وكذلك للأطفال مسابقات ومسرح الدمى وألعاب هوائية.

وتقع الخيمة على شارع الأربعين بحي المنسك في أبها. وقد أصدرت اللجنة المنظمة جدول برنامج الفعاليات الذي يشمل جميع أنشطة الخيمة.