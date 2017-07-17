تعرّف على موعد صرف راتب برج الأسد الأطول على الإطلاق

المواطن - الرياض

يترقب الموظفون في المملكة بفارغ الصبر موعد صرف راتب شوال بعد فترة إجازة طويلة، حيث يعد راتب هذا الشهر الأطول خلال العام ، بعد أربعين يوماً تقريباً تفصل راتب هذا الشهر عن شهر رمضان المبارك.

وكان موظفو الدوائر الحكومية، في المملكة قد بدؤوا الأسبوع الماضي مباشرة العمل بشكل رسمي وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك والتي امتدت إلى 23 يوماً.

وبدأ المواطنون في المملكة العربية في السؤال عن موعد صرف راتب شهر شوال المبارك أو برج الأسد حسب نظام الأبراج، وذلك عقب تغيير مواعيد صرف الرواتب من التاريخ الهجري إلى نظام الأبراج الشمسية.

وحسب الجدول الصادر من مؤسسة النقد والموضح فيه رواتب سنة 1438 هجرية للموظفين الحكوميين، فإنه سوف يتم إيداع راتب شهر شوال 1438 هجرية في تاريخ ( 4 / 11 / 1438هـ – 4 / ذو القعدة / 1438هـ )، حيث إن راتب شهر شوال سوف يكون في برج الأسد وسوف يصادف بالميلادي ( 27 / 7 / 2017م – 27 / يوليو / 2017م ).