تفاصيل 78 ألف صفقة بسوق الأسهم وهذه الأوراق أكثر نشاطًا

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 34.20 نقطة ليقفل عند مستوى 7254.69 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليار ريال، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 138 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 78 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 51 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 120 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات زجاج, وملاذ للتأمين, وجازادكو, وأسمنت الجوف, ومتلايف إيه أي جي العربي الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات الأبحاث والتسويق, والطباعة والتغليف, والباحة, وبروج للتأمين, وتهامة, فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و 3.33% .

وكانت أسهم شركات الإنماء, ودار الأركان, وكيان السعودية, والطباعة والتغليف, وسابك هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, والأبحاث والتسويق, والراجحي, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

من جهة أخرى أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 2.90 نقطة ليقفل عند مستوى 3619.10 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.2 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 70 ألف سهم تقاسمتها 189 صفقة.