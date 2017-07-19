تقرير أميركي يفضح إيران ودور فيلق القدس في زعزعة الاستقرار

المواطن - وكالات

شدد تقرير أصدرته وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، على أن إيران هي الأولى عالميًّا في رعاية الإرهاب، موضحًا أن طهران مسؤولة عن زعزعة الاستقرار في سوريا والعراق واليمن.

وأكد بيان الخارجية الأميركية، أن إيران مستمرة بحشد ميليشيا طائفية في العراق ودعم حزب الله الإرهابي، كما أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني نفّذ دورًا مزعزعًا للاستقرار في كلٍّ من العراق وسوريا واليمن.

ولفت التقرير الخاص بتحليل التهديدات الإرهابية الدولية ومكافحتها أن طهران ما زالت دولة محورية ممولة للإرهاب؛ حيث إنها قادرة على تهديد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.