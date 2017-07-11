تميم يدفع ثمن السير على نهج سياسات والده المعادية للمملكة

المواطن – محمود نبيل - ترجمة:

أكدت شبكة “بلومبيرغ” الأميركية، أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثان، يدفع ثمن السير على نهج سياسات والده المعادية للمملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أنه كان من الأفضل للابن تغيير السياسات التي تسعى في مجملها لخلق مكانة خاصة للدوحة لا تتناسب مع ثقلها السياسي.

وأوضحت الشبكة الأميركية أن استمرار الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية لقطر بقيادة الرياض للأسبوع الخامس على التوالي، تأتي من شعور السعوديين بأن لا شيء قد تغير عن سياسة الأب، وهو ما دفعها لاتخاذ خطوات جادة لردع تمادي الابن تميم في تلك السياسات المعادية لمصالح الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال سامي نادر رئيس معهد الشؤون الاستراتيجية في بيروت: إن “تميم يدفع ثمن الحفاظ على سياسات والده رغم أنه يعطي انطباعًا بأنه سيعيد وضع قطر المعروف”، مشيرًا إلى أن “الأزمة أظهرت أن سياسات الأب لا تزال راسخة تمامًا”.

وأشارت الشبكة الأميركية، إلى أن التوتر بين قطر وجيرانها، بدأ في يونيو 1995، عندما حل الشيخ حمد، الذي كان ولياً للعهد آنذاك، محل والده في انقلاب دموي، وشرع الأمير في تحركات رامية إلى تمكين شبه الجزيرة التي تقع حدودها البرية الوحيدة مع المملكة العربية السعودية، ومن ثم السعي للحصول على مكانة لا تتناسب مع وقعها السياسي والإستراتيجي.

وقال إميلي هوثورن، المحلل المتخصص في شؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة ” ستراتفور” الاستشارية في تكساس: إن القطريين ليس لديهم الكتلة البرية كما أنهم يفتقدون للجيش، وموجودون جغرافيًا في هذه المنطقة المثيرة للجدل، لذا عليهم أن يوازنوا بين القوى الكبرى حولهم”.