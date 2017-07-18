توجيه 32% من خريجي الثانوية للتدريب التقني هذا العام

المواطن - واس

أعدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، خطة لاستيعاب خريجي وخريجات الثانوية العامة بالتعاون مع وزارة التعليم لتوجيه 32% من الخريجين للكليات التقنية والعالمية، وذلك عبر رفع الطاقة الاستيعابية للمقاعد الدراسية والتخصصات الجديدة للجنسين.

وقال محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد: إن هذا التوجه يأتي انطلاقاً من توجيهات القيادة بشأن إعادة هيكلة المؤسسات التعليمية والتدريبية بالمملكة، ودعم سياسات التكامل بينها، وتفعيل دور سياسات التعليم وفق برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 .

وأضاف أن برنامج التحول الوطني 2020 ركز على تأهيل العنصر البشري، وإدراكاً من المؤسسة بأهمية تطوير مهارات السعوديين والسعوديات، فإنها تعمل لتوجيه تلك المخرجات ليكون لها دور رئيس في التنمية الشاملة المستدامة ورسم الخارطة الاقتصادية المستقبلية للمملكة.

وأوضح محافظ التدريب التقني، أن المؤسسة حرصت منذ إطلاقها على عدد من المبادرات المتوافقة مع التحول الوطني للتوسع في الوحدات التدريبية لزيادة استقطاب خريجي الثانوية العامة، بهدف رفع عدد المتدّربين والمتدّربات إلى 950 ألف شاب وفتاة في عام 2020، مؤكداً أن التوجه في زيادة المقاعد سيسهم في الإسراع في توطين الفرص الوظيفية في القطاعات الموظفة كالمهن المستقبلية التي ترتبط بتقنية الشبكات وصيانة الإلكترونيات وقطاع الصناعة والبترول وغيرها من المجالات التي يحتاجها سوق العمل.

وأكد المحافظ، أن المؤسسة تعمل على رفع الطاقة الاستيعابية في الكليات التقنية والكليات العالمية ومعاهد الشركات الاستراتيجية، الموزعة في مدن ومحافظات المملكة، من خلال التنسيق مع وزارة التعليم لتوفير المقاعد للفرص التدريبية للجنسين.

وكشف الدكتور الفهيد، عن تنسيق جارٍ مع قياس للتعليم لاعتماد الماجستير التطبيقي للتطوير والارتقاء الوظيفي لحاملي التخصصات التقنية والمهنية، بعد أن توسعت المؤسسة في مختلف التخصصات والبرامج المرنة من الدورات القصيرة وصولاً إلى درجة البكالوريوس.

يذكر أن المؤسسة بدأت منذ الأحد الماضي الموافق 15/ 10/ 1438 هـ القبول ببرامج كليات التقنية وفروعها في جميع مناطق المملكة للبنين والبنات ما عدا منطقة الرياض، بالإضافة لبرنامج البكالوريوس الصباحي والمسائي عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة (هنا) وذلك وفقاً للتخصصات المتوفرة في كل كلية.