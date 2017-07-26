توسعة وتطوير مستشفى الأمل بجدة لرفع طاقته الاستيعابية إلى 3450 حالة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_جدة:

نفذت صحة جدة العديد من التجديدات والتوسعة في مبنى العيادات والطوارئ بمستشفى الأمل بجدة سعياً لرفع القدرة الاستيعابية للمستشفى إلى 3450 حالة مرضية بالإضافة إلى الطوارئ.

كما تم تجهيز الطوارئ لاستقبال الحالات الطارئة وتقديم الخدمة الطبية المناسبة بأسرع ما يمكن حيث تم توسعة طوارئ استقبال حالات الإدمان لتحتوي على ” 3 ” أسرة بدلاً من سريرين كما تم إضافة غرفة عزل بالطوارئ خاصة بالأمراض المعدية، وكذلك تم فصل العيادات عن الطوارئ وإضافة مكتب استقبال إضافي يختص بفرز الحالات الطارئة والمستقرة.

وفي ذات السياق وعلى مستوى عيادات علاج الإدمان فقد تم إضافة عيادة للمرضى غير المجدولين والمراجعين من دون مواعيد مسبقة وذلك لتسهيل حركة وإنهاء إجراءات مراجعة وعلاج الحالات التي لديها مواعيد سابقة.

كما تم تجديد وتوسعة عيادات التخصصات غير الطبية المساعدة في علاج الإدمان وعددها ” 6 ” تخصصات تشمل الخدمة الاجتماعية، الصحة النفسية، الإرشاد الديني، إرشاد التعافي وعيادة الباطنة بالإضافة إلى عيادات الأسنان.

كما تم توسعة المختبر الخاص بمستشفى الأمل وتحديث الأجهزة الطبية الموجودة في المختبر بالإضافة إلى توسعة غرفة الأشعة وتطبيق مبدأ السلامة من الآثار الإشعاعية.









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