“تويتر” تتحدى خطاب الكراهية بهذه الإمكانية

المواطن ـ رقية الأحمد ـ ترجمة:

أتاحت منصة التدوينات القصيرة “تويتر”، إمكان تجنب الإساءة لمستخدميها عبر توفير خيارات كتم التنبيهات والإشعارات من المستخدمين الغرباء، الذين لا يتابعهم المستخدم، والحسابات المسجلة حديثاً، والأشخاص الذين لا يتابعون المستخدم، عقب طرح العديد من الأدوات لمساعدة المستخدمين على تجنب ذلك.

وأوضحت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، أنَّ “تويتر” تعمل على تطوير طرق جديدة للسماح للمستخدمين، بالإبلاغ عن الأخبار المزيفة، وذلك بعد ظهور العديد من المطالبات العلنية التي تحث المنصة على التعامل مع مشاكل سوء المعاملة الموجودة لديها منذ أعوام.

وأشارت إلى أنَّه “يمكن استعمال الخيارات الجديدة لتجنب وصول التنبيهات من الأشخاص الذين يرسلون ردودًا مسيئة، بحيث إن الوصول إلى الخيارات الجديدة يتم من خلال التنبيهات، ومن ثم الدخول عبر الإعدادات، إلى قسم المرشحات المتقدمة من تويتر”.

وبيّنت أنَّ “التحديثات الجديدة، تأتي بعد طرح المنصة في شهر آذار/ مارس طرقًا عدة لإسكات الأشخاص الذين لم يضيفوا صورة ملف شخص أو أجروا عملية التحقق من عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف. كما بدأت المنصة في الآونة الأخيرة بتصفية وترشيح الرسائل المباشرة الجديدة الواردة إلى مجلد جديد للطلبات”.

ورأت أنّه “يبدو أنَّ استراتيجية المنصة تعتمد على إخفاء الانتهاك عن الضحايا، عوضًا عن العمل على إنهاء تلك الحسابات التي تثير خطاب الكراهية، وتنشر التهديدات والإساءة ومضايقة الآخرين”.

وأضافت “يمكن للمستخدمين حالياً تصفية وترشيح المحتوى الأقل جودة من التنبيهات مثل المحتوى الذي يبدو انه تلقائي إلى جانب إمكانية تجنب التنبيهات المتعلقة ببعض الكلمات والعبارات”.

وحذرت “واشنطن بوست” من أنّه “قد لا تؤدي تحديثات اليوم إلى إنهاء ظاهرة الحسابات التي تحاول الإساءة إلى باقي المستخدمين بشكل كامل، إلا أن الخيارات الجديدة يمكنها على الأقل تقليل الضرر الناجم عن مثل تلك الحسابات التي تعمل في الكثير من الأحيان على التسجيل ضمن المنصة عبر حسابات جديدة لمهاجمة المستخدمين”.