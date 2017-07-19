جنرال أميركي متقاعد: قطر تتهرب باللعب على الحبال وحان وقت الاختيار

المواطن - وكالات

كتب الجنرال المتقاعد جيمس كونواي، مقالًا في “ريال كلير دفنس” بخصوص الأزمة القطرية.

وأكد الجنرال، بحسب خبرته العسكرية كقائد في سلاح مشاة البحرية في المنطقة، أن قطر ظلت لوقت طويل تتهرب باللعب على الحبال، وإنه آن الأوان أن تحدد موقفها وتختار.

وتابع أن الدوحة بدت بعد الحادي عشر من سبتمبر جزءًا من معسكر محاربة الإرهاب، وقدمت أكثر من مليار دولار لبناء منشأتين عسكريتين للقوات الأميركية في قطر، هما قاعدة العديد الجوية ومقر القيادة المركزية المتقدم.

ولفت إلى أنه في الوقت نفسه تدعم قطر المتشددين الإسلاميين، ولسنوات غضت الولايات المتحدة وغيرها الطرف عن مليارات الدولارات التي يرسلها أثرياء قطر بالتعاون مع حكومتهم لدعم حماس والإخوان والمتشددين في سوريا.

ورأى كونواي أنه “يجد زعماء الإرهاب المعروفين ومموليهم ملاذًا آمنًا على أرض قطر، التي تستضيف أيضًا بعض أكثر منافذ الإعلام تشددًا في العالم العربي”.