جوارديولا يكشف موقفه النهائي من بقاء أجويرو وبرافو

المواطن ـ وكالات

أعلن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، رسميًّا عن بقاء المهاجم سيرجيو أجويرو في صفوف الفريق الموسم المقبل، على الرغم من الشائعات الأخيرة.

وارتبط المهاجم الدولي الأرجنتيني بالانتقال إلى عدد من الأندية الأوروبية الكبرى خلال الصيف الجاري، حيث حاول تشيلسي وإنتر ميلان الإيطالي التعاقد معه.

وسئل المدرب الإسباني، خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم، عن مصير أجويرو وقال: “الجميع يعرف رأيي بشأن أجويرو، هو لاعبنا، وسيبقى في مانشستر سيتي”.

وحول مصير حارس المرمى كلاوديو برافو أضاف: “برافو سيكون حارس مرمى مانشستر سيتي في الموسم المقبل، وسيتناوب مع إيدرسون وبقية اللاعبين الشباب”.