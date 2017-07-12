خادم الحرمين يبحث آفاق التعاون مع وزير الخارجية الأميركي

المواطن - تصوير: بندر الجلعود

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سبل تعزيز العلاقات وآفاق التعاون المشترك مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية ريكس تيلرسون.

ونقل الوزير الأميركي في بداية الاستقبال لخادم الحرمين الشريفين، تحيات الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، فيما أبدى الملك المفدى تحياته لفخامته.

جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين ،في مكتبه بقصر السلام بجدة اليوم، للوزير الأميركي حيث جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين، ومستجدات الأحداث في المنطقة، وبخاصة الجهود المبذولة في سبيل مكافحة الإرهاب وتمويله.



حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هينزيل.