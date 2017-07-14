خارت قواه لتنتهي النزهة بالموت غرقًا .. بحيرة كندية تستبق فرحة الأهل بابتلاع مبتعث

المواطن ـ الأحساء:

سبقت المنيّة آمال وطموح أسرة المبتعث الطالب هشام الموسى من محافظة الأحساء، التي كانت تنتظر عودته إلى أرض الوطن، منهياً دراسته الجامعية في الأحياء الدقيقة بتفوق.

وتوفي المبتعث هشام الموسى، غرقاً في بحيرة بمدينة فانكوفر الكندية، التي ذهب إليها لزيارة أقاربه وأصدقائه، التي تبعد 18 ساعة براً عن مدينته ريجانا، حيث كان يدرس تخصص الأحياء الدقيقة في جامعة المدينة.

وهشام صاحب الـ 25 ربيعًا، من قرية جليجلة شمال الأحساء، ذهب لزيارة أقاربه في مدينة فانكوفر، وخلال الزيارة توجه مع أصحابه للتنزه في البحيرة، إلا أنّه توغّل في المياه أثناء السباحة، ونتيجة ضعف لياقته لم يستطع العودة، إذ خارت قواه، على الرغم من استنجاده بالموجودين.