خبراء يحذرون من الاختراق الخفي عبر التغريد الآلي

المواطن - وليد الفهمي - جدة

حذّر عدد كبير من المختصين مما أسموه الاختراق الخفي لنشر التغريدات السيئة عن طريق برامج تدعي أنها تغرد بالذكر.

وقال عدد من المختصين: العديد من مستخدمي مواقع التواصل -وبسبب الجهل- منحوا الإذن بالتغريد نيابة عنهم، فيما أكد أحد المغردين أنه تمكن مخترقون من دولة شقيقة من استغلال ذلك للتغريد من حسابي وآخرين بتغريدات مسيئة ضد الوطن.

ويجهل مستخدمو مواقع التواصل بتلك الخطوة الخطيرة التي حذروا منها، فيما دعا العديد من المختصين إلى ضرورة توعية المستخدمين في هاشتاق أسموه “معاً لإيقاف التغريد الآلي”.