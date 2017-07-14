خدمة المواطن أول أهداف صندوق التنمية العقارية .. مليون أسرة مستفيدة في 40 عامًا

المواطن ـ الرياض:

أسهم صندوق التنمية العقارية، على مدار 40 عامًا، في حصول أكثر من مليون أسرة سعودية على المسكن الملائم، ما يؤكّد نجاح خططه وضرورة استمرارها لتنمية الوطن.

وأشاد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي، بالجهود التي بذلتها جميع إدارات ومنسوبي صندوق التنمية العقارية، على مدى أكثر من أربعة عقود، شهدت خلالها تحقيق “تنمية عمرانية شاملة”، في جميع مدن ومحافظات المملكة.

وكشف العمودي أنَّ “أولويات الصندوق للمرحلة المقبلة هي تذليل جميع المعوقات والتحديات، بغية تمكين المواطن من الحصول على تمويله السكني بكل يسر وسهولة، ولجعل تجربته مميزة عبر تقديم أفضل الخدمات من خلال مراكز خدمة المستفيدين وجميع فروع الصندوق”.

وحث العمودي جميع موظفي الصندوق، على أن يجعلوا خدمة المواطن، ومساعدته، همهم الأول، موجهًا أن تتم مراجعة الآليات والإجراءات لتسهيلها على المواطنين وجعل تجربتهم مع الصندوق مميزة.