دايملر تسحب 3 ملايين سيارة .. والسبب!!

المواطن - وكالات

أعلنت شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات أنها استدعت طوعاً 3 ملايين سيارة تعمل بوقود الديزل في أوروبا لتحسين أداء الانبعاثات.

تقول الشركة، التي تتخذ من شتوتغارت مقراً لها وتصنع سيارات مرسيدس بنز الفاخرة، إنها تتخذ تلك الخطوة لطمأنة السائقين وتعزيز الثقة في تكنولوجيا وقود الديزل.

تحوم شكوك حول وقود الديزل منذ اعتراف الشركة المنافسة لدايملر، فولكسفاغن، بتزويد مركباتها ببرمجيات غير قانونية لاجتياز اختبارات الانبعاثات.

وقال ديتر تسيتشه، الرئيس التنفيذي لشركة دايملر، اليوم الثلاثاء، إن “النقاش العام حول محركات الديزل يخلق حالة من عدم اليقين وخاصة بالنسبة لعملائنا”.

وستشمل عملية الاستدعاء جميع المركبات تقريباً التي صُنعت بموجب معايير الانبعاثات فئة “يورو 5” و”يورو 6″، وستبدأ في الأسابيع القليلة المقبلة. وقالت الشركة إن ذلك سوف يكلفها 220 مليون يورو (254.21 مليون دولار)، ولكن العملاء لن يدفعوا أي شيء.