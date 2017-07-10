رسالة خادعة على “فيسبوك”.. هل وصلتك؟

المواطن - وكالات

ازدادت مؤخرًا الرسائل التي تحذر من قبول طلب صداقة من شخص يدعى Jayden K Smith، بحجة أنه هاكر بإمكانه اختراق حسابات الأشخاص وسرقة بياناتهم، ليتضح لاحقًا أنه لا أساس من الصحة لمحتوى هذه “الرسائل الخادعة”.

والخدعة تكمن في نشر هذه الرسالة بين أكبر عدد من مستخدمي فيسبوك، وإثارة خوفهم ليقوموا بدورهم بنشر هذه الرسالة إلى قائمة أصدقائهم على موقع التواصل الاجتماعي.

وتأخذ هذه الرسائل أشكالًا مختلفة، وتحذر من قبول طلب الصداقة من أشخاص آخرين غير “جيدن سميث”.

وبحسب صحيفة “تلغراف”، هذه الرسائل التي انتشرت بين ملايين المستخدمين، ليست صحيحة، خاصة وأنه لا يمكن اختراق حسابات الآخرين على فيسبوك بمجرد قبول طلب الصداقة.