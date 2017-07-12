رياح مثيرة للأتربة تحد الرؤية في الشرقية حتى الثامنة

المواطن - الأحساء

توقع النظام الآلي للإنذار المبكر حدوث ​نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية تصل الى أقل من 2كم في المنطقة الشرقية.

وتوقع الإنذار المبكر أن تستمر هذه الحالة من الساعة 6-8 مساء في الأحساء على وجه الخصوص.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها اليوم، زيادة شدة الحرارة على شمال شرقي وشرق المملكة، ورياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية تصل إلى أقل من (2كم) على مناطق شرق ووسط وجنوب المملكة، كذلك على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر، وسماء غائمة جزئياً وطقساً لطيفاً على مرتفعات جنوب غربي المملكة.