ريبيروف يرحل عن الأهلي

المواطن - جدة

عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى جدة قادمة من النمسا، بعد انتهاء المعسكر الإعدادي الخارجي الذي أقيم هناك، استعداداً لدوري جميل للمحترفين.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة الأوكراني سيرغي ريبيروف، منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة، بعد وصولهم، بينما غادر هو إلى مسقط رأسه لقضاء الإجازة برفقة أسرته.

واتجه المصري محمد عبد الشافي إلى القاهرة، واليوناني فيتفا لبلاده، وكذلك البرازيلي كلاوديمير وأمير كردي، على أن يعود الجميع لجدة يوم الأربعاء المقبل.

وسيدخل الأهلي في التدريبات الجماعية مجدداً، يوم الأربعاء المقبل، بحضور المدرب الأوكراني وجميع اللاعبين، استعداداً لمنافسات الدوري المقرر انطلاقه الشهر المقبل.