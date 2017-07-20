زيارة سريعة لسعد الحريري إلى جدة للقاء ولي العهد

المواطن - الرياض

أكد رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، أنه التقى أمس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جدة.

ونشر الحريري عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر صورة من اللقاء تجمعه بولي العهد.

وأوضح الحريري أن اللقاء جاء على هامش زيارة قصيرة للمملكة، حيث توجه مباشرة إلى جدة للقاء الأمير محمد بن سلمان، مساء الأربعاء وعاد إلى بيروت صباح اليوم التالي.