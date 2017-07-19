سامسونغ تستخلص المعادن الثمينة من جالكسي نوت 7 سيئ السمعة

المواطن ـ وكالات

قالت شركة سامسونغ إلكترونيك، الثلاثاء: إنها تعتزم استعادة 157 طنًّا من المعادن النادرة من هواتف جالاكسي نوت 7 الذكية التي سحبتها من السوق؛ وذلك للحد من الأثر البيئي للأجهزة المعرضة للاشتعال.

وأضافت سامسونغ، في بيان لها، أنها تعتزم أيضًا إعادة استخدام مكونات مثل كاميرا الهاتف والرقائق والشاشات كقطع غيار للأجهزة التي أُرسلت للصيانة أو ستبيعها. كما ستستعيد الشركة معادن مثل الكوبالت والنحاس والذهب والفضة من المكونات التي لن تستخدم مرة أخرى.

وتحاول أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم التغلب على آثار وتبعات سحب هواتف نوت 7 العام الماضي، بسبب مخاوف متعلقة بالسلامة، وهو ما أفقد الشركة أرباحًا تشغيلية بلغت 5.4 مليار دولار.

ويقول محللون: إن “مبيعات الهاتف جالاكسي إس 8 الذي طرحته سامسونغ في نيسان/ إبريل جيدة، مما يشير إلى أن الشركة تتعافى من أزمة السحب”.

وكانت الشركة باعت 3.06 مليون هاتف من طراز نوت 7، قبل ثاني وآخر عملية سحب للجهاز في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أي بعد نحو شهرين على إطلاقه.