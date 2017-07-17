ستينية تنجب طفلًُا سليمًا بعد سنوات من اليأس

المواطن - وكالات

نجحت مسنة أميركية في التاسعة والخمسين من عمرها، في إنجاب طفل في أحد مستشفيات نيويورك بعد أن خضعت لعلاجات إخصاب.

ووضعت أكوسوا بودو أمواكو، طفلًا معافى يزيد وزنه عن ثلاثة كيلو غرامات وربع الكيلو في الخامس عشر من يونيو، في مركز بيلفيو للسيدات في نيسكيونا قرب ألباني.

وأوضحت السيدة الأميركية أنها ظلت تحاول مع زوجها منذ 38 سنة أن تحبل بطفل، لكنهما أصيبا باليأس في نهاية الأمر، فيما علم الزوجان الأميركيان، العام الماضي، بأمر سيدة من غانا، مسقط رأسهما، ولدت وعمرها ستون عامًا بعد أن خضعت لعلاجات إخصاب.

وبعدها، اتخذت أمواكو قرار الخضوع للإخصاب الخارجي، في إحدى عيادات منطقة ألباني، باستخدام السائل المنوي لزوجها وبويضة متبرعة.