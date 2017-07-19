سعودية تتصدر أقوى سيدات العرب في 2017

المواطن - الرياض

حلّت السعودية لبنى العليان، ضمن صدارة قائمة أقوى السيدات العربيات في عام 2017.

وبحسب تصنيف مجلة فوربس، تصدرت لبنى العليان، والتي تدير بنك العليان للتمويل، القائمة التي جاء فيها 18 امرأة إماراتية و16 سيدة مصرية، كما ضمت القائمة وزيرة التعاون الدولي في مصر السابقة، سحر نصر، والشيخة الإماراتية لبنى القاسمي التي جاءت في صدارة السيدات العربيات.

ولبنى بنت سليمان العليان، هي سيدة أعمال سعودية برزت في عالم المال والأعمال، واكتسبت مسيرة مهنية غنية أهلتها لتكون أول امرأة سعودية يتم انتخابها كعضو مجلس إدارة في البنك السعودي الهولندي، وتكون منتدبة عن شركة العليان المالية التي تشغل فيها منصب الرئيسة التنفيذية.