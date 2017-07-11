سعود بن نايف يشكر القيادة على مشروع مدينة الطاقة الصناعية

المواطن _ الدمام :

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية برقيةَ شكرٍ لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- عبّر فيها عن شكر وتقدير أهالي المنطقة الشرقية على موافقة مجلس الوزراء على إقامة مدينة الطاقة الصناعية في المنطقة الشرقية.

وجاء في برقية سموه لمقام خادم الحرمين الشريفين (يشرفني يا سيدي بالأصالة عن نفسي ونيابةً عن أهالي المنطقة الشرقية أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات الشكر والعرفان، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر برئاسة مقامكم الكريم على إقامة “مدينة الطاقة الصناعية” في المنطقة الشرقية، والتي سيكون لها بمشيئة الله أثرٌ مهم في مسيرة التنمية والرخاء) وأضاف يحفظه الله (وستسهم هذه المدينة بمشيئة الله في توفير مزيدٍ من الفرص لأبناء المملكة، وتعزز تحول المملكة نحو بناء اقتصادٍ مزدهر، لاستثمار ما حبى الله به هذه البلاد من موارد طبيعية لتكون في طليعة دول العالم بإذن الله).

وقال سموه (وإني يا سيدي أبعث بهذه البرقية لأعبر لمقامكم الكريم عن اعتزاز وفخر أبناء المنطقة الشرقية، بما يوليه مقامكم الكريم، من عنايةٍ واهتمام بالمشروعات الصناعية في المنطقة وكافة مناطق المملكة، وبما يحقق رؤية المملكة ٢٠٣٠، وسيكون بإذن الله امتداداً لما تشهده المملكة من تطورٍ ونماء في عهدكم الزاهر،سائلاً الله لكم سيدي التوفيق والسداد، وأن يمدكم الله بعونه، وأن يطيل بقاءكم ذخراً للإسلام والمسلمين، ويمدكم بنصره وتأييده، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه).

يذكر أن مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة أخيرًا بعد اطلاعه على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، البدء في إجراءات إنشاء مدينة الطاقة الصناعية، بمساحة تتجاوز خمسين كيلو متراً مربعاً من محجوزات “أرامكو السعودية” في المنطقة الشرقية، كما أقر المجلس الترتيبات المنظمة لذلك.