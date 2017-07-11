سفارتنا لدى المملكة المتحدة: نحترم القضاء اللندني وهدفنا إعادة شرعية اليمن

المواطن - الرياض

أكدت سفارة السعودية لدى المملكة المتحدة، أنها تحترم استقلال القضاء، وتلتزم بالامتثال للقانون الإنساني الدولي.

وجاء ذلك تعليقًا على قرار المحكمة العليا البريطانية بخصوص شرعية منح تراخيص التصدير لبيع أسلحة لدول التحالف بقيادة المملكة.

وشدد بيان سفارة المملكة على أن هدف التحالف هو إعادة الشرعية إلى اليمن، وهو يعمل بدعم جماعي من مجلس الأمن الدولي، من خلال القرار 2216، لإحباط التمرد الحوثي المدعوم من إيران في اليمن ضد حكومة الرئيس هادي الشرعية المعترف بها دوليًّا.

وأكدت أن المملكة وبريطانيا يعملان سويًّا في مجالات مختلفة، من ضمنها التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب والرغبة في إقرار السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

ولفت البيان إلى أن البلدين قادران على إجراء حوار صريح وشفاف يجري في مناخ من الاحترام المتبادل بينهما.