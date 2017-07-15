شاهد.. أضواء غريبة تظهر أثناء عاصفة رعدية في بودابست!

شاهد.. أضواء غريبة تظهر أثناء عاصفة رعدية في بودابست!

2017/07/15
الساعة 11:23 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - وكالات

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو رصده العديد من السكان في بودابست، وهو للقطات لأضواء غريبة في السماء، خلال عاصفة رعدية وسط مخاوف بأنه غزو من الفضاء.



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