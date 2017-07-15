2017-07-15 دياب الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. أضواء غريبة تظهر أثناء عاصفة رعدية في بودابست! شاهد.. أضواء غريبة تظهر أثناء عاصفة رعدية في بودابست! 2017/07/15 الساعة 11:23 مساءً - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 1190 0 طباعة المواطن - وكالات تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو رصده العديد من السكان في بودابست، وهو للقطات لأضواء غريبة في السماء، خلال عاصفة رعدية وسط مخاوف بأنه غزو من الفضاء. "> المزيد من الاخبار المتعلقة : تيوب المواطن شاهد.. أضواء غريبة تظهر أثناء عاصفة رعدية في بودابست! شاهد.. بائع يضرب فتاة على رأسها بحذاء سرقته منه فيديو مروع.. رأس ثعبان يتحرك بعد قطعه شاهد.. لقطات مروعة لقطار لعبة يقتل طفلاً حاول تسلقه بالفيديو.. خسائر قطر تتوالى والباكر يوصل المسافرين بنفسه في المطار الخاوي الرياضة العالمية سانشيز: أريد اللعب في دوري الأبطال.. والقرار في أيدي آرسنال رياض محرز يرحب بعرض روما ولكن! لاعب يوفنتوس يُعلنها: إنها تصريحات كاذبة ! مدرب آرسنال: لن نقدم عرضًا لضم مبابي بسبب! بالصورة.. بونوتشي يودع لاعبي وجماهير يوفنتوس ويتجاهل أليجري فيسبوك