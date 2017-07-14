2017-07-14 ziad الرئيسيةالسعودية اليوم شاهد .. ” المواطن” تضعكم في فعاليات اليوم الثاني لسوق عكاظ شاهد .. ” المواطن” تضعكم في فعاليات اليوم الثاني لسوق عكاظ 2017/07/14 الساعة 9:51 مساءً - فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم 1725 0 طباعة المواطن - تصوير : رامي المالكي - الطائف "> المزيد من الاخبار المتعلقة : تيوب المواطن بالفيديو.. خسائر قطر تتوالى والباكر يوصل المسافرين بنفسه في المطار الخاوي بالفيديو .. ترامب يشعل ضجّة إعلامية بإحراج سيّدة فرنسا الأولى شاهد.. كتاكيت تستبق موعد فقسها بسبب شدة الحرارة في البحرين شاهد.. الرحلة الأخيرة لسبعيني طار بمظلة هوائية فأفلت منه حزام الأمان! مشهد صادم.. بالفيديو: لحظة انتحار شاب بإلقاء نفسه من أعلى برج كهربائي! الرياضة العالمية طرد باولينيو بسبب برشلونة! وافد مانشستر سيتي الجديد أغلى لاعب كرة إنجليزي بعد انتقاله رسميًّا إلى ميلان.. بونوتشي الأعلى أجرًا في الدوري الإيطالي سيميدو: سأقدم كل ما لدي من أجل برشلونة مارسيلو يتحدث عن مستقبله مع ريال مدريد.. ويوجه رسالة إلى رونالدو! فيسبوك