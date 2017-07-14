شاهد .. ” المواطن” تضعكم في فعاليات اليوم الثاني لسوق عكاظ

شاهد .. ” المواطن” تضعكم في فعاليات اليوم الثاني لسوق عكاظ

2017/07/14
الساعة 9:51 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - تصوير : رامي المالكي - الطائف



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