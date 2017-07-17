شاهد بالصور.. انطلاق فعاليات تنومة أبهى 38 بأوبريت عزم وسمو

المواطن - تنومة

في ليلة تنومية بتراثها الأصيل وحاضرها المشرق وبرعاية محافظ تنومة رئيس لجنة التنمية السياحية الأستاذ: مسفر بن حامد آل محضي وبحضور مديري ورؤساء الإدارات الحكومية ومشايخ ونواب وأعيان المحافظة وجمهور غفير أقامت لجنة التنمية السياحية احتفالها السنوي تحت شعار ” تنومة أبهى 38 “.

وكان في استقبال المحافظ أثناء وصوله مقر الاحتفال باستراحة البلدية أمين لجنة التنمية السياحية الأستاذ محمد بن حصان وأعضاء اللجنة حيث قدمت طفلة باقة ورد للمحافظ ثم عزف السلام الملكي واستهل الحفل بآي من الذكر الحكيم.

بعد ذلك توالت برامج الاحتفال بكلمة افتتاحية لمحافظ تنومة رفع فيها أسمى آيات الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة والشكر لسمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه وسمو رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني وقد دشن عبر كلمته فعاليات المحافظة لهذا الصيف مقدماً الدعوة للاستثمار وداعياً رجال الأعمال إلى المساهمة والعمل على دعم قطاع السياحة.



واختتم محافظ تنومة كلمته بالدعاء والنصر لجنودنا البواسل وشهداء الواجب، مؤكداً في ذات الوقت على التلاحم ووحدة الصف شاكراً لكافة القطاعات الأمنية وبلدية المحافظة ولجنة التنمية السياحية جهودهم لإنجاح هذا الحفل ثم كرم المحافظ ذوي الشهداء من أبناء تنومة وهم الشهيد الملازم : فيصل عبدالله عبدالرحمن الشهري والشهيد العريف: علي ظافر العميري الشهري والشهيد العريف: عبدالله محمد سعيد العميري.

ثم توالت القصائد الشعرية قدمها نخبة من شعراء تنومة وهم: العقيد متقاعد محمد بن فراج بن سامرة والشاعر: علي بن خودان والشاعر: سلمان زاهر واختتم الحفل بعرض مرئي وأوبريت عزم وسمو إشراف عام محافظ تنومة ومتابعة وتنسيق أمين لجنة التنمية السياحية ومن كلمات الشاعر فايز البكري وأداء الفنانين صالح خيري ومحمد فراج وعلي السرى وإخراج صالح آل وافي بمصاحبة فرقة السروات بقيادة رئيسها صالح بن خلوفة، احتوى على فقرات من التراث الوطني والألحان التنومية المعروفة التي نالت استحسان الجميع، واختتم الاحتفال بتكريم فريق العمل وعرض للألعاب النارية.